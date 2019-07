Dopo il bagno nella Barcaccia di Roma per promuovere il suo nuovo singolo con relativa multa e daspo, Valeria Marini scrive le sue scuse su Instagram.

È un vulcano di energia Valeria Marini. Ed è proprio per questo motivo che, in questi ultimi giorni, ha fatto tanto parlare di sé. Com’è noto a tutti, infatti, pochissimi giorni fa, la bella e famosa showgirl del Bagaglino, per un frame del video musicale del suo nuovo singolo, si è fatta il bagno nella famosa fontana di Piazza di Spagna a Roma. Ecco. Proprio questo folle gesto non è affatto passato inosservato. È proprio per questo motivo che, dopo numerose critiche e polemiche, la bella sarda ha ricevuto una bella multa da pagare e un daspo che deve necessariamente rispettare. È stato inevitabile, quindi, il suo post di scuse. Ecco cosa scrive al riguardo Valeria Marini.

Valeria Marini, dopo il bagno arrivano le sue scuse su Instagram

Erano le 20:30 di un caldo 11 Luglio quando Valeria Marini, con un magnifico abito scintillante color argento, per il video musicale del suo nuovo singolo, si è letteralmente ‘catapultata’ nella Barcaccia di Roma. Un gesto che, come detto precedentemente, non è affatto passato inosservato. Nemmeno ai vigili urbani del luogo. Che, immediatamente, hanno multato la showgirl. Il ‘danno’ ammonta a 100 euro. E non solo. La sarda dovrà restare lontana, tra l’altro, da tutte le fontane romane. Insomma, conseguenze, da come si può ben vedere, non da poco. Ed è proprio per questo motivo che Valeria, dopo il servizio mandato in onda al telegiornale di Canale 5, ha chiesto pubblicamente scusa su Instagram:

“Non era mia intenzione mancare di rispetto. Pagherò la multa”, esordisce la stella Valeria. Giustificandosi, tra l’altro, di tale gesto. Dettato, da come scritto nel post di Instagram, dalle leggerezza del momento. E voi, invece, da che parte state?

