Dedica speciale di Andreas Muller su Instagram, ma non è per la sua fidanzata!

L’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, Andreas Muller, ormai non tiene più nascosta la sua relazione con Veronica Peparini insegnante professionista della scuola proprio di Maria De Filippi. I due ormai stanno insieme da diverso tempo e sui social non mancano foto dei due mentre si baciano appassionatamente con delle didascalie di Andrea che parlano di un amore mondiale o di momenti straordinari vissuti insieme.

Andreas Muller Instagram: dedica d’amore, ma non a Veronica Peparini

Da poco però Andreas Muller ha pubblicato un paio di foto su Instagram che lo ritraggono in piscina. In una lo vediamo citare una canzone di Myss Keta, nell’altra invece non possiamo non ammirare la sua schiena super muscolosa e un nuovo colore di capelli sul biondo platino quasi grigio (simile a quello di Fedez, forse è la nuova moda?). Non è questo però quello che lascia sgomenti i fan, anche se ovviamente la sua schiena così muscolosa a bordo piscina fa sognare moltissime donne. Ciò che fa discutere è la didascalia che accompagna questa foto che dichiara “Più la guardo e più penso che sia meravigliosa, quelle forme, i suoi occhi… sto guardando lei…la mia macchina se è ancora parcheggiata lì”. Una dedica scherzosa e divertente, che smorza un po’ le continue dichiarazione diciamo d’amore che Andreas fa, spesso e volentieri giustamente, alla sua compagna Veronica. Fra i due è amore vero, ma ci sta anche che ci sia un po’ di simpatia, divertimento e ironia nella coppia.

