Arcangelo e Nunzia di Temptation Island avvistati insieme in un locale dopo la rottura nel programma? L’indiscrezione ha fatto il giro del web.

Temptation Island non è ancora giunto alla fine. Ma una delle coppie che ha deciso di mettersi in gioco nel reality è già ‘scoppiata’. Si tratta di Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone, che si sono definitivamente lasciati dopo ben due falò di confronto. Nonostante l’insistenza della fidanzata, Arcangelo ha deciso che lei merita di più di un uomo come lui. Ma sarà davvero finita tra loro? Nelle ultime ore, sul web, è spuntata un’indiscrezione, lanciata da Il Vicolo delle News. I due sarebbero stati avvistati insieme. Scopriamo cosa è successo.

Temptation Island, Arcangelo e Nunzia avvistati insieme in un locale: sono tornati insieme?

Arcangelo e Nunzia potrebbero essersi riavvicinati? Secondo alcune voci, sì. C’è una foto che un utente di Instagram ha inviato al Vicolo Delle News, in cui, in un locale molto affollato, appare una coppia che la ragazza definisce “la coppia uscita dal falò”. I due vengono fotografati da lontano e non è chiaro che si tratti di Nunzia e Arcangelo, ma dato che per ora è andato in onda soltanto il loro falò, potrebbero essere proprio loro. Insomma nulla di ufficiale, solo supposizioni, ma se il ‘pettegolezzo’ si rivelasse reale, sarebbe una bella sorpresa. Arcangelo, infatti, sembrava davvero deciso a interrompere la sua lunga relazione con Nunzia, nonostante quest’ultima lo pregasse di riprovarci. Come sarà finita tra loro? C’è stato un ritorno di fiamma? Non ci resta che attendere ulteriori news sui protagonisti de L’Isola delle Tentazioni?

