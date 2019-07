Chi è Arianna Rapaccioni: età, carriera e vita privata dell’ex soubrette, moglie dell’allenatore Sinisa Mihajlovic.

La sua è una di quelle bellezza che non tramonta mai. Arianna Rapaccioni è un’ex soubrette, amatissima negli anni ’90. Ma è anche la donna che ha rubato il cuore a uno dei protagonisti principali del calcio italiano, Sinisa Mihajlovic. Scopriamo qualcosa in più sulla bellissima showgirl.

Chi è Arianna Rapaccioni: tutto ciò che c’è da sapere sulla moglie di Sinisa Mihajlovic

Nata a Roma, la carriera televisiva di Arianna Rapaccioni è iniziata ben presto. A 20 anni la showgirl era già nel cast di Luna Park, trasmissione condotta da Fabrizio Frizzi. Ma è apparsa in tantissime trasmissioni tv, come Quelli che il calcio. In molti, ora, la conoscono grazie alla sua bellissima storia d’amore con l’ex calciatore serbo, oggi allenatore, Sinisa Mihajlovic. Con lui la bellissima Arianna fa coppia fissa dal 1995, quando lui era uno dei calciatori più importanti in Serie A. Insieme hanno costruito una splendida famiglia: dal loro matrimonio sono nati ben 5 figli, Miroslav, Dushan, Nicholas, Virginia e Viktorija. Le ultime due, bellissime come la madre, le abbiamo conosciute nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, dove le sorelle Mihajlovic hanno partecipato come unico concorrente.

Uno sguardo a Instagram

Arianna è stata una stella della tv, dalla quale si è man mano allontanata per dedicarsi al suo grande amore, la famiglia. E il suo splendido legame con i suoi figli è visibile nel suo profilo di Instagram, in cui la Rapaccioni ama condividere i momenti più salienti della sua vita. Ecco una foto tratta dal suo profilo, in cui Arianna si mostra in compagnia dei suoi 5 splendidi figli, ‘il senso della mia vita’:

