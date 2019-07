A quanto ammonta il cachet di Francesca De André in ogni sua ospitata televisiva? Ecco le cifre da urlo per l’ex gieffina.

Non ha bisogno di presentazioni. Francesca De Andrè si è ampiamente fatta conoscere a 360 gradi durante la sua recente esperienza al Grande Fratello. Eppure, com’è noto a tutti, la bella milanese, prima ancora di entrare nella casa più spiata ed ambita d’Italia, era una nota ed eccellente opinionista dei salotti di Barbara D’Urso. Più volte, infatti, la giovane De Andrè è intervenuta per raccontare la sua particolare storia dell’infanzia. O anche durante argomenti più leggeri, tipo il gossip. Ecco. Vi siete mai chiesti, quindi, a quanto ammontasse il suo cachet per ogni ospitata? Beh, ecco tutto nel minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che sono delle cifre davvero pazzesche. Scopriamole insieme.

Cachet Francesca De André: quanto guadagna per ogni ospitata

O la ami o la odi. Francesca De Andrè, infatti, è tutto questo. Una ragazza con, senza alcun dubbio, un cuore d’oro, ma che, moltissime volte, ha suscitato davvero tantissime polemiche. Soprattutto, per alcuni suoi modi che, secondo molti, sono abbastanza inappropriati. La sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello ne è testimone. Eppure, come dicevamo precedentemente, prima ancora di entrare nella famosa casa di Cinecittà, Francesca non era affatto un volto sconosciuto in televisione. Più volte, infatti, è stata ospite sia di Domenica Live che di Pomeriggio Cinque nelle vesti di opinionista. L’abbiamo vista, infatti, più volte parlare della sua travagliate e sofferta storia legata alla sua infanzia. O, addirittura, esprimere opinioni su alcuni dibattiti della cronaca o anche del gossip. Ebbene. Sapete a quanto ammonta il suo cachet per ogni sua ospitata? Stando a quanto riferito da Fanpage, infatti, la giovane milanese ad ogni sua comparsa in televisione percepirebbe circa 500 euro. Insomma, una cifra niente male. Non ne siete d’accordo anche voi?

