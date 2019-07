Gessica Notaro in costume su Instagram: la foto manda in visibilio i fan

La foto di Gessica Notaro in bikini in risposta ad un hater scatena le ovazioni dei fan. Cosa è successo?

Gessica Notaro è una di quelle donne che sono dotate di una forza d’animo e di una grinta incredibile, venuta forse da una tragedia, ma che oggi sono d’esempio per tutti. Cantante, modella e ballerina, Gessica Notaro è stata aggredita con l’acido il 10 gennaio del 2017 dal suo ex fidanzato Edison Tavares. La donna si è dovuta sottoporre a tantissimi interventi chirurgici, molto complicati e cure continue e ora la sua benda sull’occhio è diventata un accessorio che la contraddistingue e che dà ulteriore forza alla donna.

Gessica Notaro, Instagram: foto in bikini per contrastare un hater

Classe 1989, Capricorno, Gessica Notaro a soli 17 anni ha vinto come Miss Romagna e partecipa con questa fascia a Miss Italia, anche se non si è classificata tra i vincitori. La ragazza è addestratrice di delfini e, benda o non benda, problematiche o meno, la ragazza è di una bellezza devastante e ha davvero una forza d’animo incredibile. Le sue foto su Instagram ottengono letteralmente una vera e propria pioggia di like e qualche giorno fa Gessica ha postato su Instagram una foto che la ritrae di schiena con il lato B in bella mostra e la didascalia piuttosto esplicativa “Un paio di settimane fa un tizio tra i commenti sotto la foto del lato B di una mia cara amica che ho pubblicato per scherzo m ha scritto Con quello che ti è successo dovresti evitare di pubblicare culi”. Bene amico. Questa è la mia risposta per te e oggi sono seria”. Una risposta piuttosto chiara a chi le dice cosa deve fare e cosa non deve fare riferendosi anche alla sua aggressione in un contesto per altro totalmente immotivato e senza senso. Gessica è bellissima e si mostra in tutto il suo splendore senza alcun tipo di paura. Come deve essere.

