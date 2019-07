Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso tra i concorrenti della nuova edizione del reality? C’è una paura che la blocca.

Nella prossima stagione tv torneranno i programmi più amati di Canale 5. Tra questi c’è sicuramente il Grande Fratello Vip, la versione del reality dedicata ai personaggi famosi. A condurre il reality sarà con ogni probabilità Alfonso Signorini. Spuntano anche i nomi dei probabili opinionisti del reality. Ma ovviamente, la curiosità cresce soprattutto per quanto riguarda i concorrenti. Nel cast della nuova edizione potrebbe esserci anche Loredana Lecciso. Anche se, c’è una particolare paura che blocca la moglie di Al Bano. Quale? Scopriamo cosa ha svelato al settimanale Chi.

Loredana Lecciso starebbe pensando di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Lo ha raccontato al settimanale Chi. La Lecciso ha dichiarato di aver più volte rifiutato la partecipazione al reality, ma stavolta ci sta facendo un ‘pensierino’. Merito del nuovo conduttore del programma, Alfonso Signorini, per il quale Loredana nutre grande stima: “Ha un animo sensibile, tirerebbe fuori il meglio di me”. Allora cosa la blocca? Ebbene, la Lecciso rivela di avere una paura molto ‘particolare’: quella di mostrarsi in pubblico senza trucco, al naturale. Loredana racconta di aver avuto sempre difficoltà a mostrarsi senza trucco e , nella casa del GF, è praticamente impossibile sfuggire all’occhio vigile delle telecamere. “Dovrei girare nella casa con un passamontagna”. Riuscirà Loredana a superare questo blocco e a mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia? Non ci resta che attendere news ufficiali sui prossimi concorrenti del reality. Stay tuned!

