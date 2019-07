Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa: l’arrivo è previsto intorno alle ore 16.30 di oggi, sabato 13 luglio 2019. Il tecnico coglierà l’occasione per dire a tutti perché deve ritirarsi

L’allenatore serbo del Bologna, Sinisa Mihajlovic, terrà una conferenza stampa oggi, sabato 13 luglio: sicuramente spiegherà i motivi del suo addio al calcio. La conferenza inizierà intorno alle ore 16 e sarà in diretta sui canali Sky Sport. La nostra redazione vi terrà aggiornati costantemente sulle parole del tecnico dall’inizio fino alla fine. All’evento saranno presenti anche il direttore sportivo Walter Sabatini e il dottor Gianni Nanni. Prima di parlare alla stampa, l’allenatore avrà qualcosa da dire ai suoi ragazzi. Parlerà ai ragazzi tramite Skype, come spiega l’inviato di Sky Sport al ritiro di Bologna. Sinisa Mihajlovic lascerà il suo ruolo da allenatore del Bologna perché dovrà sottoporsi ad una terapia d’urto: questo è quanto ci fa sapere il Corriere dello Sport. Una malattia abbastanza seria, dunque, quella che terrà Mihajlovic lontano dai campi di gioco. Non sappiamo ancora di cosa si tratti, ma con molta probabilità ogni dubbio sarà sciolto dall’allenatore stesso nella conferenza stampa. Come anticipa l’inviato Sky, l’allenatore parlerà della diagnosi e della prognosi della sua malattia che, finora, tutti hanno tenuto nascosta.

Sinisa Mihajlovic conferenza stampa: “Volevo essere io a parlarne per primo”

Mihajlovic entra in sala stampa e inizia a parlare, con molta precisione, alle ore 16.30. Spiega che voleva essere lui a dare la notizia in prima persona, ma qualcuno non ha rispettato la sua volontà e per questo si dice dispiaciuto. Poi, l’annuncio che gela tutti: “Ho la leucemia, quando l’ho saputo sono rimasto chiuso in camera a piangere. Affronterò questa malattia, non vedo l’ora di andare martedì all’ospedale. Prima inizio e prima finisco”.

Il mister è duro, forte, tenace. Come l’abbiamo conosciuto. Non si sposta di un millimetro: “Vincerò questa battaglia per la mia famiglia e per tutte le persone che mi vogliono bene”. Poi, vuole chiedere scusa a tutte quelle persone che gli hanno scritto dei messaggi. Come lui stesso ammette, a qualcuno non ha risposto perché ha preferito starsene un po’ da solo. E’ più che comprensibile. Sono situazioni molto delicate in cui, talvolta, si preferisce isolarsi. Ma Sinisa Mihajlovic ha una famiglia alle sue spalle, tante persone che gli vogliono bene e sono pronte a battersi per lui e con lui in questa nuova sfida.

Il messaggio di Sinisa Mihajlovic sulla prevenzione

Ha un messaggio per tutti, Sinisa Mihajlovic. Vuole che tutti sappiano quanto sia importante la prevenzione. “Ho fatto gli esami fino al 28 maggio ed era tutto ok, poi li ho ripetuti qualche giorno fa. Semplici analisi. Così ho scoperto di avere la leucemia. Ci sentiamo invinicibili, talvolta, ma queste cose possono capitare a tutti”. Una grande lezione quella che ci impartisce, oggi, il tecnico del Bologna. Una lezione che tutti dovrebbero imparare. La prevenzione può salvarti la vita, per questo è importante non sottovalutare mai nessun sintomo, anche quello che ci sembra più banale. Se non avesse fatto quelle analisi, Mihajlovic, come avrebbe mai potuto scoprire di avere questa malattia?

Il tecnico serbo tra vita privata, moglie e figlie

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è anche un marito ed un padre. Sua moglie si chiama Arianna Rapaccioni ed ha un passato da showgirl. Nel 2005 si sono sposati ed hanno avuto 5 figli. Sinisa, però, aveva già un figlio. Due delle figlie di Sinisa ed Arianna sono diventate famose nell’ultimo periodo grazie alla partecipazione ad un importante reality Mediaset, L’Isola dei Famosi. Degli altri figli sappiamo che si chiamano: Miroslav, Dushan e Nicholas.

Il mondo del calcio si stringe intorno al mister

Come era ipotizzabile, il mondo del calcio è praticamente sotto shock per la notizia che è stata appena divulgata. Sinisa Mihajlovic è un personaggio molto discusso, sì, ma anche molto amato ed apprezzato da tutti i colleghi ed addetti ai lavori. Infatti, sono decine i messaggi apparsi sui social subito dopo la divulgazione della notizia. Ne abbiamo raccolto qualcuno per farveli leggere tutti insieme. E’ veramente commovente tutto quello che sta accadendo e quanta gente si sta muovendo per lasciare anche solo un piccolo messaggio d’affetto all’allenatore.

