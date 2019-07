Sinisa Mihajlovic, la malattia preoccupa i tifosi. In città i primi striscioni. Ancora incerte le condizioni di salute del tecnico

Ore di tensione quelle che stanno vivendo in casa Bologna per l’apprensione sulle condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna, ex di numerosi club titolati, non è partito con la squadra per il ritiro estivo a causa di un problema di salute. C’è chi parla di terapia d’urto da dover fare con urgenza, motivo per cui alle 16:30 Sinisa terrà una conferenza per spiegare quali siano realmente le sue condizioni e quale scelta prenderà in vista della prossima stagione. Ancora incerta la decisione che il tecnico prenderà, ma le prime voci non lasciano ben sperare. Numerosi i messaggi di incoraggiamento sopraggiunti nelle ultime ore, da Mancini a Caldeira, passando per svariati personaggi del mondo dello sport e del giornalismo sportivo.

Sinisa Mihajlovic è malato e a breve le sue dichiarazioni faranno chiarezza sulle effettive condizioni di salute. Un periodo di stop o l’abbandono definitivo, tra queste due c’è la strada che il tecnico rossoblù potrebbe prendere. In città, nel frattempo, compaiono i primi striscioni di incoraggiamento.

“Sinisa non mollare, Bologna è con te” si legge sullo striscione affisso a Casteldebole, dove a breve l’allenatore farà chiarezza con la stampa. I tifosi, come gran parte del mondo dello sport, indifferentemente dai colori e dalle bandiere, si sono già schierati al fianco del tecnico, che nel corso degli anni, con i suoi modi di fare ha spesso lasciato parlare di sé. Non ci resta che fargli un grosso in bocca al lupo, nella speranza che il leone torni presto più forte di prima.

