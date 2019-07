Dopo la notizia dello stop di Sinisa Mihajlovic, numerosi sono i messaggi d’affetto che sono arrivati per lui: eccoli nel dettaglio.

Una notizia che ha scosso davvero tutti. Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è costretto a fermarsi per problemi di salute. Poche ore fa, la copertina del Corriere dello Sport ha annunciato questa clamorosa novità. In effetti, non si riusciva a capire perché l’allenatore non fosse presente al primo raduno con tutta la squadra prima di cominciare questa nuova stagione calcistica. Ecco. A distanza di alcuni giorni, è giunta la verità. Il mito del calcio Mihajlovic deve fermarsi necessariamente da tutti i suoi impegni calcistici per sottoporsi ad un’immediata ed urgente terapia. La notizia, com’è giusto che sia, si è diffusa a macchia d’olio. Così come, in un batter baleno, i numerosi messaggi d’affetto per lui. Eccone alcuni.

Sinisa Mihajlovic sta male: giungono numerosi messaggi d’affetto

Si pensava si trattasse di una semplice febbre. Invece, a quanto pare, non è affatto così. Dopo l’assenza di Sinisa Mihajlovic sui campi di Castelrotto per il primo raduno di squadra, i tifosi del Bologna hanno iniziato a ‘tremare’. In effetti, un allenatore tenace come Sinisa era impossibile che si tenesse lontano dai campi di calcio per una semplice influenza. Invece, a quanto pare, c’è dell’altro. E stamattina, sulla copertina del Corriere dello Sport, si è scoperta la verità. L’allenatore dovrà fermarsi per un po’. Alcuni esami clinici non sono usciti perfettamente, ed è giusto che Sinisa si sottoponga ad un terapia immediata. Ovviamente, non si sa con certezza cosa abbia Mihajlovic. Per questo, probabilmente, dovremo attendere la conferenza stampa programmata per quest’oggi. Nel frattempo, però, numerosi sono stati i messaggi d’affetto, giunti sui social, per lui. A partire dal grande Roberto Mancini:

O ancora, di Matteo Pedrosi, talentuoso cronista di Sportitalia. O di Romulo Caldeira. Insomma, vi assicuriamo che questi ne sono soltanto alcuni. Ma, sia su Twitter che Instagram, ce ne sono tanti altri. Forza Mister!

