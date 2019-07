Uomini e Donne Anticipazioni, un tentatore di Temptation Island sarà il nuovo tronista nello studio di Maria De Filippi? Ecco il nome.

A settembre, come sempre, ripartirà il programma più amato del pomeriggio di Canale 5, Uomini e Donne. Il day time di Maria De Filippi tiene incollati alla tv milioni di telespettatori. Ma anche se manca ancora qualche mese all’inizio della nuova edizione, sul web impazza già il ‘toto-tronista’. Chi siederà sul famoso trono rosso di Canale 5? Ebbene, i nomi che trapelano in giro per il web sono tanti, ma nelle ultime ore, un’indiscrezione riguarda uno dei protagonisti principali di Temptation Island. Si tratta di un tentatore attualmente ‘coinvolto’ in un flirt con una delle fidanzate. Sarà lui il nuovo tronista? Scopriamo chi è.

Uomini e Donne Anticipazioni, un tentatore sarà il nuovo tronista: Alessandro Zarino sul trono?

I prossimi tronisti di Uomini e Donne potrebbero provenire proprio da Temptation Island. Se fino a poco fa si parlava molto di Giulio Raselli sul trono, nelle ultime ore è un altro tentatore in pole position per diventare protagonista a Uomini e Donne. Di chi si tratta? Del napoletano Alessandro Zarino, il single che ha mandato in tilt Jessica Battistello. Potrebbe essere proprio lui il prossimo tronista, il che farebbe presumere che tra lui e Jessica non è sbocciato nulla di serio. Anche se, nelle puntate mandate in onda finora di Temptation Island, la fidanzata di Andrea Filomena sembra aver preso davvero una cotta per il tentatore, che dal suo canto cerca di mantenere una certa distanza. Come finirà la complicata vicenda? Jessica tornerà con Andrea e il single Alessandro si godrà la sua avventura sul trono? Non ci resta che attendere news ufficiali sulla nuova attesissima edizione di Uomini e Donne. E voi, chi vorreste vedere sul trono?

