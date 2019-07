La cestista Valentina Vignali si scaglia contro Giorgia Crivello, attuale fidanzata di Stefano Laudoni: ecco le frecciatine social al veleno.

Ritornano a far parlare di sé. Valentina Vignali e Giorgia Crivello, rispettivamente ex ed attuale fidanzata di Stefano Laudoni, sono protagoniste di un nuovo scontro social. Sembrava che il loro ‘astio’ si fosse placato quando, durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello, la giovane cestista aveva ricevuto una querela da parte del suo ex fidanzato. Eppure, una volta uscita dal famoso reality di Canale 5, sembra che la situazione non sia cambiata affatto. Anzi, pochissime ore fa, come dicevamo, le due ragazze sono state protagoniste di alcune frecciatine social davvero al veleno. Ecco di cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Valentina Vignali Vs Giorgia Crivello: ecco cos’è accaduto sui social

Non è mai corso buon sangue tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello. Ne abbiamo, infatti, avuto testimonianza durante il percorso della giovane cestista al Grande Fratello. Eppure, seppure si credeva che le cose fossero cambiate radicalmente, purtroppo non è stato affatto così. Poche ore fa, infatti, le due ragazze si sono nuovamente ‘scontrate’ sui social. Non sappiamo con certezza per quale motivo, rispettivamente l’ex fidanzata ed attuale compagna di Stefano Laudoni, se ne siano dette di ogni colore su Instagram. Ma, a quanto pare, a ‘scatenare’ la reazione della Crivellosembra essere stato un post ed, in particolare, una didascalia utilizzata dalla giovane cestista, nonché anche ex gieffina, per una sua deliziosa foto in costume:

Ecco. Sembrerebbero state proprie queste parole che avrebbero causato l’immediata e, soprattutto, brusca reazione di Giorgia. Che, tramite un’Instagram stories, ha prontamente risposto alla giovane cestista. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad una clamorosa frecciatina al veleno riguardante una sfera troppo intima e personale della giovane coppia. Per il momento, la contro risposta di Valentina ancora deve arrivare. La domanda, quindi, è solo uno: arriverà mai? Lo scopriremo.

Per ulteriori news su Valentina Vignali –> clicca qui