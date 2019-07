Veronica Maya, brutta notizia per lei: l’ha saputo solo adesso

Veronica Maya ha ricevuto una brutta notizia nelle ultime ore: l’ha saputo soltanto dalla stampa e per questo ci è rimasta molto male

Sarà stata dura per Veronica Maya apprendere in questo modo che il suo programma, Quelle brave ragazze, era stato escluso dai palinsesti Rai. Un programma che la vedeva co-conduttrice insieme ad Arianna Ciampoli, Valeria Graci e Mariolina Simone. Ebbene, pare che non abbia risposto in maniera idonea alle aspettative della produzione, che ha pensato di escluderlo dalla programmazione. Tuttavia, alla conduttrice è stato comunicato soltanto tramite i media. Ed è questo, forse, che le ha fatto del male. Insomma, una brutta notizia per Veronica Maya che proprio non si aspettava tutto questo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Veronica Maya brutta notizia: esclusa dai palinsesti Rai, ecco il commento

“Un vero peccato non avere un’altra possibilità perché era diventato un programma molto apprezzato e riconoscibile. Mi dispiace, a prescindere dalla mia presenza. L’amarezza è dovuta di più il fatto di aver appreso dalla stampa la notizia della cancellazione del programma… noi sapevamo che saremmo state in palinsesto, invece poi siamo sparire all’improvviso”: insomma, a quanto pare, la conduttrice proprio non si aspettava tutto questo e si è sfogata così nell’intervista rilasciata a Nuovo.

Se c’è una nota positiva in tutto questo, tuttavia, bisogna ricercarla nel fatto che la conduttrice, adesso, almeno potrà godersi l’estate con tutta la sua famiglia. E, tra l’altro, non dovrà più spostarsi dalla Campania, dove vive adesso, a Roma, per poter registrare il programma. Chissà, forse questo riposo le farà bene e tornerà presto più forte di prima. Anche perché pare che, attualmente, abbia spostato il suo interesse verso il mondo del cinema. Appuntamento, quindi, al 18 luglio con “Passpartù – Operazione doppiozero”, in cui ci sarà anche lei: “Nel film interpreto il ruolo di una giornalista innamorata di un ragazzo più giovane, che però non è intenzionato ad avere una storia seria… il mio non è un ruolo da protagonista, ma mi ha dato una grande soddisfazione”.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI