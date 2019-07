Antonino Cannavacciuolo magro: spunta una vecchia foto del famoso chef

Antonino Cannavacciuolo magro: spunta su Instagram una vecchia foto del famoso chef che ha voluto condividere un ricordo del passato.

Antonino Cannavacciuolo è tra gli chef più apprezzati d’Italia. Diventato famoso, anche, grazie a programmi come Cucine da Incubo e Masterchef Italia, Antonino è conosciuto principalmente per le sue specialità culinarie preparate nella meravigliosa Villa Crespi a Orta San Giulio che da poco ha compiuto i 20 anni di attività.

Famoso per la sua grande stazza, lo chef partenopeo non è sempre stato così. Spunta, infatti, una foto del passato pubblicata dallo stesso Antonino sul suo profilo Instagram e su Facebook.

Antonino Cannavacciuolo pubblica una foto di molti anni fa in cui era decisamente più magro rispetto ad oggi. Complice lo stress. Così infatti dichiarò sua moglie Cinzia: “Tony ha sofferto lo stress. E così è ingrassato. Quando l’ho conosciuto pesava 82 chili per un metro e novanta di altezza. Era magro“. Non era abituato a gestire un hotel mentre la moglie, negli alberghi ci era nata e cresciuta. Poi è arrivato il matrimonio, le stelle Michelin, e la fama in televisione.

Visualizza questo post su Instagram Quanti anni sono passati! 😁 #antoninochef #villacrespi #relaischateaux Un post condiviso da Antonino Cannavacciuolo (@antoninochef) in data: 11 Lug 2019 alle ore 11:01 PDT

