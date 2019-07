View this post on Instagram

Molte persone dicono che fare sport le aiuti a staccare la mente. Alcune addirittura durante l’attività si ritagliano un momento per pensare. Siamo tutti diversi, ecco. Io ad esempio non sarò mai una di quelle persone. Ho costantemente bisogno di motivazione, mi distraggo sempre e difficilmente durante l’allenamento penso a qualcosa oltre a “dai che ci siamo quasi”😜. La parte migliore per me rimarrà sempre quella sensazione dopo aver dato tutto, in cui ti senti quasi fluttuare. Week 5💪🏼 @niketraining Let’s Go !