La conduttrice Barbara D’Urso riceve una sorprendete e clamorosa avance su Instagram: ecco chi è l’uomo in questione, davvero incredibile.

È una delle conduttrici più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. Barbara D’Urso, infatti, grazie ai suoi numerosi e incredibili programmi, vanta un successo davvero spietato. Non soltanto in termini televisivi, sia chiaro. Più volte, infatti, vi abbiamo raccontato di quanto i suoi programmi vincessero la serata in termini di ascolti. Ma anche nell’ambito del corteggiamento. In effetti, la conduttrice è davvero una bella donna. E, nonostante l’età matura, vanta una forma fisica davvero invidiabile. È più che giusto e, soprattutto, normale, quindi, che la napoletana riceva delle avances o, addirittura, delle clamorose richieste. Ecco. È proprio questo, infatti, che le è accaduto su Instagram. Vediamo tutto nel dettaglio. E, soprattutto, chi è lui.

Barbara D’Urso, clamorosa avance su Instagram: la proposta indecente

Com’è noto a tutti, Barbara D’urso è davvero solita condividere scatti su Instagram. Nonostante, infatti, la bella napoletana sia in vacanza, tra l’altro, più che meritata, non perde mai occasione di poter interagire, seppure indirettamente, con i suoi numerosi ed affezionati followers. Recentemente, infatti, vi abbiamo parlato di una foto in cui la conduttrice si mostra senza trucco o, addirittura, in costume. Ebbene. Una delle ultime foto, pubblicata pochissimi giorni fa, è stata l’oggetto di una clamorosa ‘proposta indecente’ da parte di un suo sostenitore. Da come si può vedere dalla foto riproposta in alto e che, per l’appunto, è lo scatto in questione, la napoletana indossa una giacca di pelle. Certo, con queste temperature bollenti sembra un po’ eccessivo. E lo sa bene Barbara. Che, immediatamente, scrive: “L’aria è fresca, ma la giacca di belle è eccessiva”. Pronta è stata, quindi, la reazione di un suo fan. Che, infatti, le scrive: “Andresti meglio nuda sotto”. Insomma, una vera e propria avance. Ma sapete chi l’ha scritto? Filippo Nardi, ex gieffino.

Insomma, un siparietto davvero esilarante, non credete anche voi?

