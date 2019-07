Barbara D’Urso ha pubblicato su Instagram una sua foto in bianco e nero risalente agli anni ’80: ecco com’è cambiata la conduttrice dopo tutto questo tempo.

Barbara D’Urso, si sa, è una delle regine indiscusse della tv italiana, in particolare di Canale 5, dove conduce ben quattro programmi, peraltro con grande successo in termini di seguito e share. Non solo, Barbara è anche una bellissima donna, avvenente e sexy, nonostante la non più giovanissima età. Vediamo insieme una sua vecchia foto, risalente agli anni ’80: quanto è cambiata la seguitissima conduttrice?

Barbara D’Urso, ecco la foto degli anni ’80: i fan la criticano per un particolare cambiamento

Barbara D’Urso è uno dei volti di punta dei programmi Mediaset, ma questa non è certo una novità del momento, anzi! La sua scintillante carriera va già avanti da molti anni, decenni addirittura. E allora ecco spuntare una foto di Barbara negli anni ’80: quanto sarà cambiata la regina di Mediaset? In realtà non tantissimo, perché la D’Urso è ancora oggi una donna bellissima, sempre in forma e dal corpo tonico e curato. Negli anni ’80 era già in tv, anche se alle prime esperienze, e la foto pubblicata su Instagram dimostra com’era ai tempi dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo.

Lo scatto è in bianco e nero, e ritrae la bella Barbara in spiaggia, con addosso un bikini e una camicione sbottonato sul davanti, che mette in mostra tutto il suo fisico, con le forme al posto giusto. I capelli spettinati dal vento sono i protagonisti dell’immagine, come lei stessa scrive nella didascalia del post, dove spiega di aver voluto fare un piccolo tuffo nel passato. Va detto che la bellezza e la sensualità della D’Urso sono rimaste invariate seppur a distanza di tanti anni, anche se non sono mancate le critiche e i commenti negativi di alcuni utenti, che hanno trovato diverso il suo seno, accusandola di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo, cosa che lei ha sempre negato.

