Belen Rodriguez e lo scatto in spiaggia: la posa hot ha incantato tutto il pubblico di Instagram. Ecco il post pubblicato poche ore fa…

E’ sempre al centro dell’attenzione la meravigliosa argentina che oltre ad essere una delle modelle più belle in Italia, sta facendo passi da gigante nel mondo della televisione. La nuova stagione inizierà con il Festival di Castrocaro che vedrà alla conduzione Belen Rodriguez insieme al marito Stefano De Martino. Sono al momento la coppia più amata d’Italia ed insieme sono una vera forza: i loro scatti sui social incantano sempre tutto il loro pubblico. L’ultimo scatto dell’argentina è un esempio…

Leggi anche:

Belen Rodriguez in spiaggia: incanta Instagram con una posa super hot

Mozzafiato come sempre: Belen è una delle donne più invidiate d’Italia. Un fisico scolpito ed un viso indiscutibile la rendono la modella e showgirl più amata dagli italiani. Dopo il riavvicinamento con suo marito Stefano De Martino, risulta essere ancor di più al centro del gossip e del mondo social. Le sue foto contano migliaia e migliaia di like e commenti: impossibile non complimentarsi per il suo fascino e la sua bellezza.

Poche ore fa ha pubblicato uno scatto sulla spiaggia di Ibiza: la posa hot a pancia sotto in riva al mare ha fatto innamorare tutti ancor di più. Questo lo scatto di cui parliamo:

Visualizza questo post su Instagram 𝙶𝚛𝚊𝚌𝚒𝚊𝚜 𝚊 𝚕𝚊 𝚟𝚒𝚍𝚊 𝙸𝚋𝚒𝚣𝚊 𝟸𝟶𝟷𝟿 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 13 Lug 2019 alle ore 11:56 PDT

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui