Come funziona Bidoo: Trucchi e consigli sul sito di aste online che garantisce ai visitatori un modo divertente ed economico di fare shopping online.

Bidoo è un sito nato a Londra con l’obiettivo di offrire ai visitatori un modo divertente, rivoluzionario ed economico di fare shopping online.

Gli acquisti su Bidoo si basano esclusivamente su un sistema ad asta, puntando, insieme ad altri utenti, una cifra che si desidera spendere per un determinato prodotto.

Ad esempio è possibile acquistare, sempre con meccanismo di asta, 500 puntate da utilizzare come si preferisce per acquistare un altro prodotto senza dover versare niente!

Innanzitutto, per iniziare ad usare Bidoo e puntare le prime cifre, è necessario aprire gratuitamente un account col quale potrai fare le tue puntate ed aggiudicarti i prodotti Bidoo più incredibili a prezzi ridotti.

Dopo aver applicato tutte le procedure per la registrazione, Bidoo ti chiederà di verificare l’account tramite numero di telefono per regalarti 5€ di credito ovvero 10 puntate!

Per pagare i prodotti vinti all’asta, il sito accetta carte di credito, prepagate oppure il conto Paypal. Le spedizioni avvengono in tutta Italia e il costo medio è di 10 euro.

I prezzi degli articoli presenti su Bidoo partono da 1 centesimo. Inizia l’asta per un determinato prodotto e gli utenti interessati fanno la propria offerta. Parte, poi, un conto alla rovescia: l’ultimo che ha puntato vince l’asta e si aggiudica l’oggetto in questione.

I tipi di asta disponibili sul sito sono aste classiche, di puntata o a prenotazione. È possibile partecipare ad un massimo di 7 aste di puntate al giorno oppure ad un massimo di 6 aste nell’arco di 30 giorni.

Se hai puntato un prodotto e non riesci ad acquistarlo, puoi rimediare con “compralo ora”, ovvero puoi acquistare l’articolo al prezzo di vendita indicato.

Se dovessi vincere, non devi far altro che cliccare su “conferma” e avrai 30 giorni di tempo per confermare la vincita e pagare il prodotto.

Trucchi e consigli per vincere su Bidoo

Sicuramente, una delle regole da seguire quando si vuole acquistare da Bidoo è legata all’orario: le aste vanno in pausa a mezzanotte per poi riprendere alle 13 del giorno successivo. Le fasce ottimali sono tra le 14:00 e le 16:00 e fra le 18:30 e le 20:30.

Per vincere su Bidoo è importante volare bassi e puntare su oggetti che non hanno un valore altissimo. La maggior parte degli altri utenti sarà concentrata per gli articoli più costosi e di tendenza. Inoltre, non solo è preferibile puntare su oggetti che hanno un valore più basso ma anche su quelli che sono presenti in più aste contemporaneamente!

Infine, un altro consiglio per vincere su Bidoo è di attivare le notifiche push, e di partecipare alle missioni social!

