La bella e famosa conduttrice Elisa Isoardi è ingrassata? Ecco cosa racconta e la verità raccontata dalla diretta interessata in una recente intervista.

Ha davvero conquistato tutti sin dal primo momento. E non era assolutamente facile. Al timone de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi è arrivata subito dopo Antonella Clerici. Ed era, ammettiamolo, davvero difficile rimpiazzarla. Invece, lei, con la sua semplicità, bravura, freschezza e simpatia, ci è riuscita alla grande. Pronta per la nuova edizione del famoso cooking show di Rai Uno, la conduttrice è solita condividere i suoi scatti su Instagram. È proprio grazie ad essi, infatti, che alcuni suoi followers hanno notato un leggero cambiamento del suo corpo. Sembra, infatti, che la bella e dolce Elisa sia ingrassata. Certo, è sempre fantastica, ammettiamolo. Ecco. A proposito di questo, ecco cosa dichiara la diretta interessata al settimanale Di Più Tv.

Elisa Isoardi è ingrassata? La conduttrice rivela: “Ecco cosa mi è successo”

Il suo amato pubblico non vede l’ora di rivederla alle prese con La Prova del Cuoco. Per il secondo anno consecutivo, infatti, Elisa Isoardi è pronta a regalare dei momenti davvero incredibili ed esilaranti ai suoi affezionati sostenitori. Nuove sfide tra fornelli, preparazioni di piatti prelibati e, perché no, anche assaggi davvero gustosi sono gli elementi principali di questa nuova edizione del cooking show. Ecco. A proposito di questi ‘assaggi gustosi’, Elisa ha da dire qualcosa al riguardo. Sembra, infatti, che proprio a causa di questi piatti cucinati in diretta, la conduttrice sia ingrassata di 5 kg. Certo, nulla di che. Elisa è sempre fantastica. Eppure, stando a quanto riferisce in prima persona in una recente intervista al settimanale Di Più Tv, avrebbe messo su qualche chilogrammo proprio per ‘testimoniare’ la prelibatezza dei piatti cucinati nello studio televisivo. “È un fatto di professionalità. Come potrei dire che è buono se non lo assaggiassi”, dichiara la Isoardi. In effetti, diciamo la verità, il ragionamento non fa una piega.

