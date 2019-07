Barbara D’Urso fidanzato: chi è l’uomo fatto apposta per ‘Carmelita’

Barbara D’Urso fidanzato: chi potrebbe essere l’uomo perfetto per ‘Carmelita’? Noi ci abbiamo pensato…

La Regina di Mediaset si dedica molto al suo lavoro: nell’ultimo inverno è stata la protagonista dei Dati Auditel con i suoi programmi televisivi. Ha intrattenuto il suo pubblico tutti i giorni della settimana ed il suo tour de force non le permette di avere una vita privata molto attiva. Infatti Barbara D’Urso oggi è single e vive a pieno la sua carriera professionale. Ma quale sarebbe l’uomo adatto a lei? Noi ci abbiamo pensato…

Barbara D’Urso fidanzato: chi è l’uomo perfetto per la conduttrice

Barbara D’Urso ha avuto una vita sentimentale molto articolata: da una relazione molto lunga, di 11 anni, ha avuto due splendidi figli. Stiamo parlando della sua storia con Mauro Berardi, nata nel 1982 e terminata nel 1993.

Nel 2002 la nota conduttrice ha sposato Michele Canfora: il divorzio è arrivato nel 2008 dopo una separazione lunga 2 anni. La D’Urso in un’intervista raccontò di aver lasciato lei il ballerino poichè è stata delusa troppe volte. La napoletana oggi è single, già da molto tempo, nonostante sia una donna molto corteggiata.

Come spesso si è descritta, la famosa “Carmelita” è molto romantica. Sembra essere una donna all’antica che cerca il vero amore, senza tradimenti o bugie. Avrebbe bisogno di un vero e proprio principe azzurro che la ami come merita e che, soprattutto, non le ostacoli la sua vita lavorativa.

