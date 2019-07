Per Giulia De Lellis è arrivata una notizia davvero fantastica: era da tempo che stava aspettando questo momento, adesso, invece, è praticamente ufficiale.

È senza alcun dubbio il suo momento. Da quando Giulia De Lellis ha terminato il suo percorso a Uomini e Donne, ha cavalcato l’onda del successo. Più che meritato, diciamo la verità. L’ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Andrea Damante, infatti, non solo è un’affermata, acclamata ed apprezzata influencer, ma, anche, un’eccellente ‘stilista’. Lo testimoniano, infatti, i fantastici costumi da bagno della sua linea, messa in vendita pochissimo tempo fa. Ma non solo. Pochissimo tempo fa, infatti, Giulia è diventata a tutti gli effetti un’attrice. Stando a quanto riferito recentemente, l’ex corteggiatrice ha preso parte ad una web series targata Witty. Insomma, un’esperienza incredibile. Eppure, sembra che ci sia altro per lei: la notizia, infatti, la rende pazza di gioia.

Giulia De Lellis, la notizia ufficiale: l’influencer non sta nelle pelle

Da come si deduce quindi, Giulia De Lellis è una vera e propria macchina da guerra. Non si ferma mai. E, tra l’altro, lo testimoniano ampiamente le sue Instagram stories. Sempre in viaggio, sempre in movimento, sempre alla ricerca di nuovi progetti e di nuovi lavori. Ecco. A proposito di questo, pochissime ore fa, l’influncer romana ha condiviso con i suoi numerosi ed affezionati fan una notizia davvero pazzesca. Mentre era in vacanza con Andrea Iannone, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ricevuto, probabilmente, la conferma di un nuovo lavoro. Ovviamente, Giulia non ha potuto svelare ampiamente di cosa si tratta. Ha, però, dato qualche indizio: “Televisione, tra poco”. Ecco. Queste sono le uniche cosa che la romana ha potuto dire al riguardo. Eppure, ci basta questo. Perché, se si considera il sorriso smagliante e la lucentezza negli occhi di Giulia, si capisce chiaramente che è un progetto davvero importante per lei. E che non vede l’ora di mettere in pratica. In bocca al lupo!

