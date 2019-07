È iniziata l’estate per Giulia Salemi: l’influencer indossa un costume davvero minuscolo, c’è poco spazio all’immaginazione, i dettagli.

Non è stato affatto un periodo facile per Giulia Salemi. Dopo la fine della sua storia d’amore con Francesca Monte, la modella italo persiana si è completamente dedicata al lavoro, alla sua famiglia e agli amici di sempre. Tra l’altro si sa, superare una delusione d’amore è davvero difficile. Ma con le persone e il supporto giusto, nulla è impossibile. E lo sa bene l’ex gieffina. Che, come dicevamo, grazie a quelle persone che, in questo particolare momento della sua vita, non l’hanno abbandonata, è riuscita a superare questo momento di crisi. E così, probabilmente libera da ogni impegno lavorativo, si è goduta una fantastica giornata in piscina. Sfoggiando, tra l’altro, un fisico pazzesco in un costume davvero minuscolo.

Giulia Salemi in piscina: il costume è minuscolo, curve da mozzare il fiato

Sebbene in netto ritardo, sembra che anche per Giulia Salemi sia iniziata l’estate. Proprio ieri, infatti, la bella modella persiana ha condiviso su Instagram una deliziosa foto in piscina. Sarà stato per il primo bagno. Lo testimonia, infatti, la didascalia utilizzata per suddetto scatto. “L’abbronzatura piano piano sta arrivando”, scrive Giulia a corredo di deliziose foto in costume. Ecco. A proposito di questo, avete notato che è davvero minuscolo? Certo, sarà senza alcun dubbio, proprio il modello fatto in questo modo. Eppure, è totalmente impossibile far passare inosservata l’assoluta e smisurata bellezza dell’ex gieffina. Da come si può vedere dallo scatto in questione riproposto, com’è nostro solito fare, in alto, questo monokini di color verde bottiglia evidenzia appieno la sua perfetta forma fisica. È davvero facile, quindi, immaginare la reazione dei suoi fan quando, sulla loro bacheca Instagram, hanno visto questa fantastica visione della modella. In effetti, i commenti d’apprezzamento ne sono testimoni.

