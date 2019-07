Jessica Battistello di Temptation Island ha pubblicato su Instagram un racconto che riguarda la mamma: dedica commovente della fidanzata di Andrea Filomena.

Jessica Battistello è una delle concorrenti di Temptation Island 2019. Insieme al fidanzato, Andrea Filomena, ha deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il proprio rapporto, dopo aver annullato il matrimonio alcuni mesi fa. Già nelle prime puntate del programma, Jessica è stata una delle maggiori protagoniste per la vicinanza al single Alessandro, che le ha fatto sorgere sempre più dubbi sulla sua storia. Prima che si scopra come andrà a finire tra i due ragazzi, dal profilo Instagram di Jessica è venuta fuori la sua commovente storia familiare.

Jessica Battistello Temptation Island: ecco il commovente racconto sulla mamma

Jessica Battistello è una delle protagoniste di Temptation Island 2019. La ragazza vive a Padova insieme al fidanzato, Andrea Filomena, e lavora come consulente assicurativa. Ma la storia di Jessica non è tutta rosa e fiori. La ragazza ha solo Andrea come punto di riferimento qui in Italia, perchè sua mamma è domenicana e vive lontano da lei. Sbirciando sul profilo Instagram della ragazza, infatti, è possibile trovare una dolce dedica che ha scrito qualche mese fa alla mamma, in occasione del suo compleanno. Le parole di Jessica sono commoventi e raccontano un retroscena sul suo rapporto con la mamma.

Il post che Jessica ha dedicato alla mamma è una foto delle due a teatro. Le loro espressioni dimostrano la grande intesa e complicità che le unisce, e la didascalia scritta da Jessica lo conferma. La ragazza racconta che la mamma vive a ben 12 ore di volo di distanza da lei e che questa cosa la fa soffrire molto. Jessica parla della mamma come la sua guida, la sua migliore amica, insomma la persona più importante della sua vita, dalla quale è costretta a stare lontana, anche se la sente vicina in ogni sua scelta e ogni giorno della sua vita. Un rapporto davvero speciale quello tra le due donne, che si spera riescano a riabbracciarsi presto.

