Katia Fanelli Temptation Island 2019: spunta una foto al mare della fidanzata di Vittorio Collina, ecco com’è senza trucco.

Katia Fanelli è una delle concorrenti di Temptation Island 2019. La sua storia col fidanzato Vittorio Collina non la convinceva e per questo ha scelto di partecipare al programma. Nel loro video di presentazione, lui si dice sicuro dell’amore che prova per la fidanzata, ma è proprio lei, la bionda ‘fotonica’, come ama definirsi, a nutrire dei dubbi sul ragazzo. Ma in attesa di scoprire come andrà tra i due ragazzi, dal profilo Instagram di Vittorio sono spuntate alcune foto della coppia al mare: ecco com’è Katia senza trucco.

Katia Fanelli Temptation Island: ecco com’è al mare senza trucco

Katia Fanelli è una delle protagoniste assolute di questa edizione di Temptation Island. La ragazza ‘fotonica’, aggettivo che lei stessa usa in continuazione per descrivere qualsiasi cosa la faccia divertire o le piaccia particolarmente, è una vera e propria ‘star’ del villaggio delle fidanzate, dove è spesso protagonista di siparietti esilaranti e fa divertire tutti i suoi compagni d’avventura. Ma sbirciando sul profilo Instagram della commessa e del fidanzato Vittorio, è venuta fuori una serie di foto dei due ragazzi al mare, con lei completamente struccata: ecco com’è Katia al naturale.

Katia senza trucco è ben diversa da come appare in tv. Nelle foto pubblicate sul profilo Instagram di Vittorio, i due ragazzi sono in vacanza in Thailandia e si dedicano parole d’amore a vicenda. Lei è completamente al naturale, come accade quando si va al mare, ed è impossibile non notare la differenza rispetto a quando si prepara e si trucca per le serate nel villaggio di Temptation island. Katia è infatti molto vanitosa e ama vestirsi bene e truccarsi tanto, per sentirsi più bella e… fotonica! Lo hanno notato anche alcuni utenti di Instagram, che nei commenti alle foto hanno usato parole davvero poco carine nei confronti della ragazza.

