Matrimonio Tiziano Ferro: ecco chi è il compagno del cantante che si è sposato oggi tra pochi intimi a Sabaudia. L’annuncio attraverso Instagram.



Tiziano Ferro si è sposato! Il cantante, pur vivendo da anni in America, ha deciso di celebrare il suo matrimonio in Italia, precisamente a Sabaudia. La cerimonia si è svolta tra pochi intimi. Erano infatti presenti una quarantina di amici del cantante.

Dopo 3 anni d’amore, il cantante di Latina si è unito civilmente al suo compagno, ora marito, Victor Allen. Ma vediamo più nel dettaglio chi è il marito di Tiziano Ferro e cosa fa nella vita.

Matrimonio Tiziano Ferro: ecco chi è il compagno del cantante

Tiziano Ferro e Victor Allen si erano già sposati lo scorso 25 giugno, in gran segreto, a Los Angeles, città natale di Victor, 54 anni. Victor attualmente è proprietario di un’agenzia di marketing. I due si sono conosciuti 3 anni fa e ieri si sono sposati a Sabaudia, a casa del cantante di Rosso Relativo.

“Il matrimonio è una cosa sconvolgente” ha dichiarato Tiziano Ferro a Vanity Fair.

“Con il matrimonio Victor entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere”.

Gli sposi indossano fedi con date diverse: quella della celebrazione italiana per Allen, e la data americana per Tiziano.

Da apprezzare che per le nozze non hanno voluto regali, ma hanno devoluto quelli delle nozze americane a un centro di salvataggio per cani che Victor supporta da tempo e quelli dell’unione civile italiana al reparto oncologico dell’ospedale di Latina.

