Katia e Vittorio Temptation Island: spunta una vecchia foto in cui ‘scoppia’ la passione

Katia e Vittorio Temptation Island, è’ spuntata una vecchia foto su Instagram in cui scoppia la passione tra i due: vediamo di che si tratta.

Sta per arrivare una nuova puntata di Temptation Island 2019, il reality show più seguito in estate. Sei coppie mettono a dura prova il loro amore e la loro gelosia all’interno del “villaggio delle tentazioni”: questa edizione sta regalando tantissimi colpi di scena. Tra i concorrenti ci sono Katia e Vittorio, una delle coppie che ha deciso di mettersi in gioco secondo la decisione di lei, che non sembrava soddisfatta del suo rapporto. Secondo alcune anticipazioni, pare che qualcosa stia cambiando. Ma com’erano Katia e Vittorio qualche anno fa? E’ spuntata una foto in cui scoppia la passione tra loro.

Katia e Vittorio Temptation Island: la vecchia foto in cui ‘scoppia’ la passione tra i due

Katia e Vittorio sono fidanzati da 3 anni: hanno deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova l’emiliana che non sembrava più soddisfatta del suo rapporto. Piano piano li stiamo conoscendo ma c’è uno scatto che nessuno ha mai visto prima. Nel profilo Instagram di Vittorio è spuntato un post particolamente “piccante”. Ecco di che stiamo parlando:

Visualizza questo post su Instagram Amore & Passione travolgenti ❤️ Un post condiviso da Vittorio Collina 🎙 (@v_vox_) in data: 9 Giu 2017 alle ore 12:14 PDT

Lo scatto del 2017 mostra i due super innamorati e travolti dalla passione: con il tempo il loro rapporto si sarà affievolito. Riuscirà Vittorio a far cambiare idea alla sua Katia? Basta collegarsi su Canale 5 lunedì 15 luglio per scoprire come sta andando il loro percorso nel programma!

