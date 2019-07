Si dice che Francesca De André e Gennaro Lillio parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island Vip: parla l’ufficio stampa della De Filippi.

Sembra essere quasi tutto pronto per la seconda edizione di Temptation Island Vip. Sebbene, sembra essere stata confermata la presenza di Alessia Marcuzzi al timone del programma, ci sono tantissimi dubbi, invece, per quanto riguarda il cast. Certo, è ancora presto. Eppure, però, alcuni fantomatici nomi di coppie che potrebbero partecipare allo show di Canale 5 sono stati fatti, ormai, da un pezzo. In primis, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. I due, quindi, conosciutisi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, potrebbero partecipare alla seconda edizione della versione celebrity di Temptation Island? In effetti, una recente intervista della giovane ragazza aveva fatto ben sperare i fan della coppia. A parlare adesso, però, è Elisabetta Soldati, l’ufficio stampa di Maria De Filippi. Ecco cosa dichiara al riguardo.

Francesca e Gennaro a Temptation Island Vip? Parla l’ufficio stampa

È senza alcun dubbio la coppia del momento. Francesca De André e Gennaro Lillio sono, infatti, la coppia più acclamata e voluta. Per questo, quindi, è più che probabile che possano partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip. In effetti, non c’è stata alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Fino a ieri, infatti, si trattava di voci di corridoio, supposizioni, insomma. Fino a ieri, appunto. Perché? A fare chiarezza sul ‘caso’, infatti, è stata, proprio ieri pomeriggio, Elisabetta Soldati, ufficio stampa di Maria De Filippi. Con un post su Instagram, quindi, si è posta definitivamente la parola fine alla questione. La donna, infatti, ha chiaramente scritto che non è stato fatto alcun provino alla giovane coppia per il programma. E che, quindi, si tratta soltanto di fake news. Ecco il post in questione:

Certo è che, data la gelosia di Francesca, ne avremmo visto sicuramente delle belle a Temptation Island Vip.

