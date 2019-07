Dopo la frecciatina Instagram di Giorgia Crivello, attuale fidanzata di Stefano Laudoni, Valentina Vignali interviene: la risposta per le rime.

Sapevamo che sarebbe giunta la risposta di Valentina Vignali. E così è stato. Dopo l’incredibile frecciatina di Giorgia Crivello, la giovane cestista non ha perso occasione di dire la sua opinione al riguardo. E così, rispondendo ad una sua fan su Instagram, si è tolta letteralmente i cosiddetti ‘sassolini dalle scarpe’. Ma procediamo con ordine. Cos’è accaduto nel dettaglio. Ve lo spieghiamo immediatamente. Tra Valentina e Giorgia non corre affatto buon sangue. I motivi precisi, ovviamente, non si conoscono. Eppure, a quanto pare, stando a quanto riferito più volte dalla cestista nella casa del Grande Fratello, non è assolutamente la prima volta che la Crivello lanci delle frecciatine all’ex fidanzata del suo attuale compagno. L’ultima è giunta, come dicevamo, pochissime ore fa. Per questo, quindi, Valentina non ha potuto fare a meno di intervenire.

Valentina Vignali, la risposta al veleno a Giorgia Crivello

Come dicevamo quindi, pochissime ore fa, Giorgia Crivello, attuale fidanzata di Stefano Laudoni, per rispondere ad un post di Valentina Vignali, probabilmente per un chiaro riferimento nei suoi confronti, ha lanciato una chiara frecciatina alla giovane cestista. Frecciatina che, tra l’altro, non è assolutamente passata al popolo del web. Soprattutto se si considera l’ambito a cui si riferisce. Proprio per questo, quindi, non è affatto mancata la risposta dell’ex concorrente del Grande Fratello. Che, rispondendo ad una domanda di una sua fan, ha chiaramente posto la parole fine a questa ‘faida’. Ecco cosa scrive nel dettaglio:

Da come si può vedere quindi, l’utente in questione chiede chiaramente una reazione da parte di Valentina in seguito alla frecciatina di Giorgia. Immediata è stata, quindi, la risposta della cestista. Che, come dicevamo, senza scendere in ulteriori gesti provocatori, ha chiaramente spiegato la sua posizione. Ribadendo, tra l’altro, di quanto la sua ‘frecciatina’ iniziale sia stata una semplice frase di una sua canzone. Sarà realmente finita, quindi? Lo scopriremo.

