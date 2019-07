Chi è Victor Allen, l’uomo che ha sposato Tiziano Ferro a Sabaudia tramite rito civile: tutto sullo sposo del cantante di Latina.

L’uomo che ha fatto innamorare Tiziano Ferro e ha fatto avverare il sogno del cantante di convolare a nozze. Proprio ieri, i due si sono sposati nella casa di Ferro a Sabaudia. Parliamo di Victor Allen, 54 anni, di Los Angeles, città in cui Tiziano Ferro vive da ormai tanti anni.

I due si erano già sposati in America, in gran segreto, e hanno replicato le nozze anche in Italia tra pochi amici intimi.

Ma vediamo nel dettaglio chi è Victor Allen e quando si sono conosciuti i due sposi.

Chi è Victor Allen, l’uomo che ha sposato Tiziano Ferro

Victor Allen è americano, precisamente di Los Angeles. Ha 54 anni ed è un ex consulente della Warner Bros. Attualmente è proprietario di un’agenzia di marketing.

Sul passato di Allen ci sono pochissime informazioni. Sappiamo che i due sposi si sono conosciuti tre anni fa, nel 2017. Infatti già erano stati paparazzati insieme, a Taormina.

Da allora i due non si sono più separati. Già tempo fa, Tiziano Ferro, ammise di pensare al matrimonio, un sogno che ora si è avverato grazie a Victor.

