Viktorija e Virginia Mihajlovic: è accaduto subito dopo l’annuncio del padre

Subito dopo l’annuncio di Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia, figlie dell’allenatore, sono protagoniste di un episodio davvero commovente su Instagram.

Una cosa è certa: l’annuncio di Sinisa Mihajlovic è stato un fulmine a ciel sereno. La sua totale assenza sul campo di Castelrotto insieme alla sua squadra, in effetti, sembrava strana. Ma un epilogo così drammatico era davvero impensabile. Invece, è così. E, come annunciato dalla copertina del Corriere dello Sport di ieri mattina, l’allenatore del Bologna, per un po’ di tempo, dovrà completamente allontanarsi dai suoi impegni di lavoro. Ha la leucemia. Perciò, è necessario che si sottoponga alle cure necessarie per sconfiggere questo male. La notizia si è diffusa in un batter baleno. E tutti gli amanti del calcio, così, hanno dimostrato, in pochissimo tempo, il loro affetto a Sinisa, a sua moglie e alle sue figlie. Ecco. Proprio quest’ultime, su Instagram, sono protagoniste di un episodio davvero commovente. Ecco di cosa parliamo.

Viktorija e Virginia Mihajlovic: i messaggi da brividi su Instagram

Come dicevamo quindi, la notizia dello ‘stop’ forzato di Sinisa Mihajlovic si è diffuso a macchia d’olio. Così come altrettanto velocissimi è stata la diffusione di messaggi d’affetto per l’allenatore del Bologna. Sia da parte dei suoi ex compagni di squadra, personaggi legati al calcio ed, infine, da parte dei tifosi di tutte le squadre. Tutti, infatti, hanno dimostrato il loro affetto nei confronti dell’ex calciatore croato e, soprattutto, della sua famiglia. Le sue due figlie, Viktorija e Virginia, infatti, sono molto seguite ed attive sui social. Ed è stato inevitabile, quindi, che anche a loro arrivassero dei messaggi di conforto da parte dei loro sostenitori. Entrambe, infatti, appena diffusa la notizia della malattia del padre, hanno voluto scrivere un messaggio su Instagram.

Forza ragazze!

