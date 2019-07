Adesso è praticamente ufficiale: Belen Rodriguez sarà, ancora una volta, a Tu si Que Vales: ecco le immagini che lo testimoniano.

È tutto pronto: la nuova edizione di Tu si Que Vales sta quasi per iniziare. E con esso non può assolutamente mancare Belen Rodriguez. Ebbene si. Per il quinto anno consecutivo, infatti, la bella argentina sarà ancora al timone del talent show targato Mediaset. Certo, non è affatto una vera e propria sorpresa. Sebbene prossimamente, l’argentina, insieme a suo marito Stefano De Martino e Simona Ventura, condurrà il Festival di Castrocaro sulla Rai, si è sempre trovato molto bene sulle reti Mediaset. Ogni programma, infatti, condotto da lei, si è sempre rivelato un successo. E lo sarà senz’altro questa nuova edizione dello show.

Potrebbe interessarti anche:

Belen Rodriguez, è ufficiale: ritorna a Tu si Que Vales

Dopo il suo ritorno a Colorado Café, Belen Rodriguez è completamente scomparsa dalla televisione. C’è chi riteneva che nessun programma volesse puntare su di lei. E chi, invece, che, per seguire suo marito Stefano, la showgirl si sarebbe trasferita sulle Reti Rai. In effetti, la conduzione del Festival di Castrocaro, così come tanti altri progetti, potevano confermare tale tesi. Invece, non è stato affatto così. Anzi. Prossimamente, infatti, rivedremo la bella argentina alle prese con Tu si Que Vales. Come testimoniato da una sua recente Instagram stories, che tra l’altro vi abbiamo anche riportato in alto, proprio ieri l’argentina è partita per la registrazione della prima puntata dello show. Non sappiamo quale altre novità apporterà la nuova edizione. Una cosa è certa: la giuria rimarrà sempre la stessa. Quindi, rivedremo ancora una volta Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti alle prese con dei veri e propri talenti. La conduttrice è sempre lei: Belen Rodriguez. E, invece, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni? Beh, questo lo scopriremo. Alla prossima Instagram stories!

Per ulteriori news su Belen Rodriguez –> clicca qui