Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island 2019, in lacrime! Ha attraversato un momento abbastanza difficile: ecco di costa stiamo parlando

Filippo Bisciglia è il conduttore di questa nuova edizione di Temptation Island 2019. Ci ha messo il cuore sin dall’inizio e, infatti, ha ammesso di essere scoppiato in lacrime in una situazione molto ‘particolare’. E’ un programma ‘profondo’, a dispetto di quanto tutti possano pensare o immaginare senza averlo mai guardato. Il pubblico si immedesima spesso in una delle sei coppie che decidono di mettersi in gioco. È capitato, senza alcun dubbio, a tutti. Così come anche a Filippo Bisciglia. L’ex gieffino ed, ormai, conduttore del programma, infatti, ha raccontato di un particolare lato del suo carattere. Una ‘particolarità’ che non tutti conoscono e che è spuntata fuori proprio durante la messa in onda del programma. Ma vediamo più nel dettaglio cosa è sucesso:

Filippo Bisciglia Temptation Island 2019 in lacrime durante un falò

Sarà proprio questo la chiave del successo di Filippo Bisciglia. La profonda ed immensa spontaneità del romano. Ne abbiamo avuto prova abbondantemente. In tutti questi anni, infatti, abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo nel profondo. Eppure, l’ex gieffino e conduttore di Temptation Island 2019, non perde mai occasione di stupire. In una recente intervista per il settimanale F, infatti, ha raccontato un particolare lato del suo carattere. Stando a quanto riferito sul giornale, quindi, il romano ammette di essere davvero molto sensibile. Insomma, un vero e proprio ‘cucciolo’. E non solo. Anzi, Filippo, infatti, rivela di essersi sciolto in una valle di lacrime proprio in Sardegna. Stando a quanto c’è scritto sul settimanale, infatti, durante un falò di confronto di una delle coppie, il conduttore si sarebbe talmente emozionato da far scendere sul suo viso qualche lacrimuccia. Ovviamente, però, non ha svelato nulla di più riguardo a questo momento. Né, quindi, sulla coppia in questione. O sul momento preciso. Non ci resta, quindi, che aspettare la puntata di lunedì per scoprirlo. Piuttosto, avete letto quello che accadrà? Sembra, infatti, che Katia Fanelli vedrà qualcosa del suo fidanzato Vittorio che la ‘distruggerà’ completamente.

