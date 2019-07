Diletta Leotta esplosiva al pigiama party con Elodie e Baby K

Diletta Leotta è apparsa in una veste davvero ‘esplosiva’ nelle sue storie Instagram durante il pigiama party con Elodie e Baby K

Elodie, Diletta Leotta e Baby K: tutte insieme a Milano per una cena di gruppo. Siamo su una terrazza, sarà sicuramente l’appartamento di qualcuna di loro. C’è del vino buono a tavola e dei calici pieni. Non mancano gli uomini, almeno nei tag delle storie che hanno postato su Instagram. Poco dopo la cena parte il pigiama party: una di quelle feste tra ragazze in cui ci si diverte un po’ insieme. Ecco, è proprio in questa festa che abbiamo visto una Diletta Leotta esplosiva in ‘tenuta da casa’.

Diletta Leotta al pigiama party con Elodie e Baby K

Cosa abbiamo appena visto? Un pigiama party tra tre donne che si possono considerare le più invidiate ed ammirate dal pubblico italiano. Due cantanti ed una conduttrice radio e TV. Insomma, di arte ce n’è abbastanza e di bellezza pure. Tutte e tre, insieme, sono straordinarie.

Non sappiamo se quello che indossa Diletta Leotta sia un pigiama, una vestaglia oppure una camicia. Certo è che sembra molto, molto aperto. Diletta nasconde ben poco agli occhi dei follower che di lì a poco avrebbero visto tutto nelle sue storie Instagram.

Diletta, come va in amore?

In amore va. Ultimamente, il gossip parla di una nuova fiamma per Diletta: Daniele Scardina, pugile. Il suo ex fidanzato, Matteo Mammì, al momento è rimasto single. Anche se, dobbiamo evidenziarlo, ci sono diversi rumors che parlano di un avvicinamento ad una ragazza anche da parte sua dopo la fine della relazione con Diletta Leotta. Se son rose fioriranno, nell’uno e nell’altro caso. Al momento, non c’è ancora nulla di ufficiale. Bisognerà aspettare quantomeno l’annuncio di uno dei due prima di poter fare dei pronostici sulla durata delle relazioni. Non trovate?

