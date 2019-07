Nelle ultime ore è apparso un video sul web in cui Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani facevano intendere di essere futuri sposi: ecco tutta la verità.

È una delle coppie più amate ed apprezzate di Uomini e Donne. Parliamo di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. Sono passati all’incirca 3 anni dalla loro unione. Eppure, i due ragazzi sembrano sempre più affiatati ed innamorati che mai. Tanto che, nelle ultime ore, la coppia ha fatto sognare tutti i loro fan. Cos’è successo? Sul web, infatti, è spuntato un video in cui si vedeva chiaramente il giovane napoletano fare la proposta di matrimonio alla sua bella e amata Eleonora. Cosa bolle, quindi, in pentola tra i due. Saranno presto sposi? Ecco. A raccontare tutta la verità e, soprattutto, a fare chiarezza sulla questione è la toscana stessa. Che, in una recente Instagram stories, ha spiegato cosa fosse accaduto.

Potrebbe interessarti anche:

Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani presto sposi? Ecco tutta la verità

Ritornano a far parlare di sé Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. Pochissime ore fa, come dicevamo, ha fatto il giro del web un video in cui il napoletano, da buon romantico, si inchinava ai piedi della sua dolce compagna per la famosa e tanto agognata proposta di matrimonio. Immediata è stata, quindi, la reazione dei loro followers. Che, appena appresa tale lieta notizia, hanno subissato di ‘congratulazioni’ ed ‘auguri’ la giovane coppia. C’è anche chi, come al solito, ha attaccato la coppia. Proprio per questo motivo, quindi, pochissime ore fa è intervenuta Eleonora. Che, in tramite un’Instagram stories, ha raccontato tutta la verità. Facendo, quindi, chiarezza sulla questione:

Stando, quindi, a quanto scrive la giovane toscana, non c’è alcun proposta di matrimonio in corso. O, perlomeno, per ora.

Per ulteriori news su Eleonora Rocchini e Oscar Branzani –> clicca qui