Jeremias e Soleil, un gesto per scacciare via la crisi: la coppia ritrova il sereno e torna a sorridere. Una cosa li accomunerà per sempre.

Allarme più che rientrato quello che parlava di una crisi tra Jermias Rodriguez e Soleil Stasi. I due sono ancora una coppia, più felici e innamorati che mai. Dopo le prime supposizioni, che addirittura hanno lasciato intendere che la rottura definitiva fosse dietro l’angolo, la coppia non è intervenuta. Poi la smentita, sinonimo che il brutto litigio fosse solo acqua passata. I due si mostrano sorridenti e spensierati sui loro profili Instagram, ma c’è un dettaglio che nelle ultime ore che del tutto rassicurato i fan sulla stabilità e la crisi ampiamente superata.

Jeremias e Soleil ritrovano il sorriso: un gesto per scacciare la crisi e rafforzare l’amore

Jermias e Solei ritrovano il sorriso e la complicità. Dopo il brutto litigio e le tante voci che supponevano un allontanamento irreparabile, la coppia ha dato conferma ai follower dell’allarme rientrato. I due hanno raccontato sui social i momenti che hanno trascorso assieme nelle ultime ore, più affiatati che mai dopo l’inizio della convivenza. A sigillare il loro rapporto, come compare nelle storie di Soleil, è un tatuaggio fatto disegnare unicamente per loro. I due hanno inciso dietro al collo un simbolo che li accomuna e che non fa altro che rafforzare il loro rapporto.

Sulla storia compare la scritta “Same but different”, sinonimo che la loro uguaglianza sia in ogni caso contraddistinta da due caratteri completamenti diversi. Ancora non è dato sapere se chi si somiglia si piglia o se gli opposti si attraggono, ma in quel disegno inciso sulla pelle di entrambi il messaggio è a metà tra i due detti, conferma che la loro storia procede a gonfie vele. Oggi Soleil e Jeremias sono più forti e uniti che mai.

