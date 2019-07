Prima della messa in onda della quarta puntata di Temptation Island 2019, Massimo Colantoni è protagonista di un colpo di scena: ecco di cosa parliamo.

Continua il viaggio dei sentimenti di Temptation Island 2019. Questa sera, infatti, andrà in onda la quarta puntata dello show. Che, tra l’altro, stando alle nostre anticipazioni, si dimostrerà, ancora una volta, davvero imperdibile. Eppure, prima ancora della messa in onda di questo ulteriore appuntamento, si è verificato un vero e proprio colpo di scena. Che riguarda uno dei protagonisti delle sei coppie in gioco. Di chi parliamo? Semplice! Di Massimo Colantoni. Perché, cosa sarà successo? Ve lo spieghiamo nel minimo dettaglio.

Temptation Island 2019 Massimo, colpo di scena: è accaduto poco fa

Massimo Colantoni, insieme alla sua fidanzata Ilaria Teolis, decide di partecipare a Temptation Island 2019 per testare il suo amore. In particolare, è la giovane ragazza romana a voler parteciparvi a tutti costi. Soprattutto per essere sicura delle maturità di Massimo. Il loro percorso all’interno del villaggio Is Morus Relais, però, non sta procedendo alla grande. Il ragazzo, infatti, si è subito legato alla single Elena. Mentre Ilaria, dal canto suo, dopo numerosi e dolorosi video di Massimo, si è lasciata corteggiare dal single Javier. Cosa accadrà, quindi, tra loro due? E, soprattutto, usciranno insieme? Questo, ovviamente, non lo sappiamo. Nonostante, infatti, le registrazioni siano terminate da un pezzo, la coppia non può ancora esprimersi al riguardo. Eppure, però, a poche ore dalla messa in onda della quarta puntata, il commerciante romano è protagonista di un vero e proprio colpo di scena. Di cosa parliamo? Beh, ovviamente, nulla di grave. Ma, a quanto pare, sembra che il giovane Colantoni abbia cancellato il suo accout Instagram:

Da come si può vedere dallo screenshot riproposto in alto, quindi, il giovane romano ha completamente rimosso il suo account ufficiale di Instagram. Certo, non si conoscono le reali motivazioni per cui Massimo ha compiuto tale gesto. E, tra l’altro, non sappiamo se il ragazzo abbia deciso di aprirsene uno completamente nuovo. Fatto sta che, quello che aveva prima di entrare nel programma, è stata clamorosamente rimosso.

