Matteo Mammì, nuova fiamma dopo Diletta Leotta: ecco di chi si tratta

Matteo Mammì e Diletta Leotta non stanno più insieme: una splendida attrice sarebbe la nuova fiamma dell’ex fidanzato della conduttrice

Diletta Leotta si può considerare ormai l’ex fidanzata di Maetteo Mammì. Sì, è già qualche settimana che ormai non sono più una coppia e pare che, sia lei che lui, abbiano ritrovato l’amore. Beh, in realtà non sappiamo se si tratti proprio di amore. In sostanza, lei è stata vista in compagnia del pugile Daniele Scardina, e Matteo Mammì invece – secondo quanto rivela Dagospia – avrebbe cominciato una nuova relazione con l’attrice Anna Safronick. Ma cerchiamo di capirci qualcosa in più.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta, ha una nuova fiamma: Anna Safronick

Secondo quanto si legge su Dagospia, in queste ore Matteo Mammì ed Anna Safronick sarebbero su una spiaggia molto discreta della Sardegna lontani da occhi ed obiettivi fotografici. Si sarebbero innamorati giusto qualche settimana fa. Sì, ma sul sito si legge che in tanti sono pronti a giurare che sia una cosa seria. Sbirciando sul profilo Instagram di lei, ci accorgiamo che, in effetti, è vero: Anna Safronick è in Sardegna. Ha anche girato qualche video in cui è in una nota gioielleria del posto. Tuttavia, ha fatto molta attenzione a non inquadrare mai chi era al suo fianco.

Inoltre, nessuno ha ancora confermato le voci. Matteo Mammì e nemmeno Anna Safronick si sono fatti scappare mezza parola su questa ipotetica nuova relazione. Per questo, al momento, possiamo parlare soltanto di voci. Rumors. Gossip d’estate. Nient’altro. Anche se in giro ci sono persone che, come detto, giurerebbero che tra i due non c’è un semplice fuoco di paglia. Insomma, probabilmente nei prossimi giorni ne sapremo di più. Se son rose, fioriranno. Nel caso di Matteo Mammì, così come in quello di Diletta Leotta. Per ora, non sbilanciamoci: staremo a vedere!

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le nesw e le curiosità sui tuoi programmi e personaggi preferiti, CLICCA QUI