Una delle autrici di Temptation Island 2019 Raffaella Mennoia ha rivelato, in una recente intervista, tutti i ‘segreti’ del programma: ecco di cosa parla.

Temptation Island 2019 è un programma di successo. Lo è sempre stato, certo. Eppure, questa edizione lo è ancora di più. Lo testimoniano, a tal proposito, gli ascolti televisivi. Ogni lunedì, infatti, lo show di Canale 5 registra degli ascolti televisivi davvero incredibili. Merito, ovviamente, delle sei coppie reclutate nel gioco. Che, con i loro dubbi, ripensamenti e tanto altro ancora, riescono ad ammaliare il pubblico italiano. Ma non solo. È indiscussa, infatti, anche il ruolo degli autori. Che, ovviamente, prima di poter scegliere le coppie ufficiale, compiono un lavoro di scrematura davvero incredibile. Ecco. È proprio questo, infatti, che rivela Raffaella Mennoia, autrice e fedele spalla destra di Maria De Filippi. Vediamo, però, nel dettaglio tutti i segreti e le curiosità sul programma.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island 2019, Raffaella Mennoia senza freni: tutti i ‘segreti’ e le curiosità del programma

In una recente intervista per FQ Magazine, e riportata fedelmente dal sito web Vicolodellenews, Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island 2019 e non solo, si è lasciata andare al racconto di tutti i ‘segreti’ e le curiosità del famoso programma di Canale 5 che, settimana dopo settimana, sta registrando degli ascolti davvero incredibili. Non ha peli sulla lingua romana, com’è solita fare. E, come un vero e proprio fiume in piena, svela ogni retroscena. A partire, dalla selezione delle coppie. Raffaella, infatti, racconta di aver ‘provinato’ all’incirca 140 coppie. E che, dopo diversi colloqui e chiacchiere, è riuscita a selezionarne solo sei. Che, tra l’altro, la stanno davvero sorprendendo dato il loro percorso all’interno dell’Is Morus Relais. Ma non solo. Raffaella, infatti, parla di un accordo di riservatezza, letto e firmato da ogni fidanzato e single. Ogni concorrente, infatti, è cosciente di non poter diffondere alcuna notizia su tutto ciò che accaduto nel villaggio ancora prima della messa in onda delle puntate. Rivela, inoltre, di avere contatti con i fidanzati e fidanzate soltanto per vedere se ciò che mostrano dinanzi alle telecamere rispetta il loro stato d’animo attuale. Ed, infine, una piccola chicca di anticipazione. “Ci sarà un finale imprevisto”, conclude la Mennoia. Insomma, cosa dovremo aspettarci?

Per ulteriori news su Temptation Island 2019 –> clicca qui