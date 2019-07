Temptation Island, Sonia Onelli commenta le vicende di Nunzia e Arcangelo. Il pensiero dopo aver vissuto l’esperienza sull’Isola

Seppur scoppiati e fuori da Temptation Island, Nunzia e Arcangelo sono al centro del gossip. Una volta usciti dalla trasmissione i due hanno rilasciato alcune dichiarazioni, ribadendo i punti di vista già espressi durante il secondo falò di confronto, dopo l’iniziale separazione. Non pare ci sia alcuna speranza che il rapporto possa ricucirsi. Il pubblico, che si è schierato dal principio, sta seguendo accanitamente la vicenda e non solo i fan da casa hanno espresso le loro opinioni. Ad intervenire sulle vicende dell’ormai ex coppia è stata anche una tentatrice dell’isola, che ha vissuto alcuni momenti con Arcangelo. Ma vediamo cosa è successo.

Sonia Onelli dice la sua su Nunzia e Arcangelo. Pensiero condiviso dai telespettatori?

Nunzia e Arcangelo, che hanno lasciato la trasmissione con netto anticipo rispetto alle restanti coppie di cui ancora assistiamo alle vicende amorose, sono al centro della critica. La mancanza di rispetto di Arcangelo ha scaturito la reazione di Nunzia che ha prima deciso di dire addio al suo fidanzato ed è poi tornata sui suoi passi, senza però trovarlo d’accordo con la sua decisione. A commentare il loro rapporto è Sonia Onelli, che è stata molto vicina ad Arcangelo nel villaggio dei ragazzi e che ha raccontato il suo pensiero al magazine ufficiale di Uomini e Donne. Il rapporto tra i due è per la tentatrice un rapporto poco maturo, dettato dall’abitudine e dal fatto che insieme siano cresciuti nel corso degli anni. Per Sonia Arcangelo non è mai stato sicuro della relazione, mentre Nunzia ha sempre voluto avere unicamente le manie di controllo ed ha passato la sua vita assecondando Arcangelo senza mai pensare alla sua di volontà. “Sicuramente nutriva un sentimento forte per Nunzia”, dice la Onelli, “ma non so dire se si trattasse di amore o di semplice affetto”. La colpa più grande che Sonia attribuisce a Nunzia è quella di non riuscire a guardare alla sua vita oltre Arcangelo, in quanto unico amore della sua vita. Pensiero condiviso dai telespettatori e il pubblico del web che nelle ultime settimane hanno commentato le vicende a cui abbiamo assistito. Sarà finita per sempre? Non ci resta che attendere la fine di questa edizione di Temptation.