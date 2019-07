Siamo giunti alla quarta puntata di Temptation Island 2019, ecco tutte le anticipazioni di ciò che accadrà nell’appuntamento di questa sera.

Siamo entrati ormai nel vivo di Temptation Island 2019. Questa sera, lunedì 15 Luglio, andrà in onda la quarta puntata. Come procede, quindi, il percorso delle sei coppie che hanno voluto, a tutti i costi, mettere in discussione il loro amore? Questo, ovviamente, lo scopriremo più tardi. Nel frattempo, però, vogliamo darvi qualche piccole anticipazioni di ciò che verrà trasmesso intorno alle 21:30 su Canale 5. Siete curiosi di scoprirle? Vi accontentiamo immediatamente.

Quarta Puntata Temptation Island 2019, le anticipazioni: ecco cosa accadrà

Le anticipazioni di questa quarta puntata di Temptation Island 2019 sembrano essere davvero succulente. Ecco, infatti, cosa accadrà singolarmente ad ogni coppia:

Jessica Battistello ed Andrea Filomena: la scorsa puntata era terminata con la convocazione della giovane ragazza ad un secondo falò di confronto. Ricordiamo, infatti, che già alla prima puntata, il parrucchiere, in seguito ad alcune dichiarazioni di Jessica, aveva richiesto un confronto immediata con lei che non è stato mai accettato. Cosa accadrà adesso, invece?

Vittorio Collina e Katia Fanelli: sembra che per la coppia 'fotonica' sia in arrivo un vero e proprio scossone. In particolare, per la giovane di Rimini. Katia, infatti, continuerà a vedere dei video, in cui è visibile chiaramente il legame che il suo fidanzato ha instaurato con la single Vanessa. Addirittura, la ragazza scoppierà anche a piangere. Cosa vedrà, quindi?

David Scarantino e Cristina Incorvaia: molto probabilmente, la neo coppia di Uomini e Donne Over sembra essere la seconda ad avere un confronto finale. Gli atteggiamenti della sua fidanzata con il single Sammy, infatti, avrebbero indispettito, e non poco, il bel David. Che, stando a quanto è emerso, potrebbe aver chiesto un falò di confronto. Sara così?

Nicola Tedde e Sabrina Martinengo: anche su questa coppia ci sono moltissimi dubbi. L'atteggiamenti di Sabrina con il single Giulio potrebbero aver stancato il suo fidanzato: falò di confronto, quindi?

Massimo Colantoni e Ilaria Teolis: cosa accadrà tra loro due? Dopo un iniziale coinvolgimento del romano con la single Elena, anche Ilaria si è 'buttata' tra le braccia del single Javier. Suscitando, tra l'altro, la reazione del suo fidanzato.

Per questo e molto altro ancora, l’appuntamento è questa sera alle 21:30 circa su Canale 5.

