La cestista Valentina Vignali è stata protagonista di uno spiacevole imprevisto: ecco cosa le è accaduto mentre era in vacanza.

Dopo lo scontro social con Giorgia Crivello, attuale compagno del suo ex fidanzato Stefano Laudoni, Valentina Vignali è partita per le vacanze insieme al suo Lorenzo Orlandi. Ecco. È proprio durante la sua partenza, la giovane cestista è stata protagonista di uno spiacevole imprevisto. Certo, nulla di grave, sia chiaro. Soltanto che, con il caldo di questi giorni, le è stato quasi impossibile proseguire il suo cammino in piena autonomia. Curiosi di sapere cos’è successo? Ve lo raccontiamo immediatamente.

Potrebbe interessarti anche:

Valentina Vignali, spiacevole imprevisto per lei: ecco cosa le è accaduto

In questi ultimi giorni, Valentina Vignali è stata al centro di un vero e proprio dibattito social. Giorgia Crivello, fidanzata di Stefano Laudoni, infatti, le ha inviato una chiara frecciatina ‘hot’. A cui, ovviamente, Valentina ha prontamente risposto indirettamente. Tra le due ragazze, infatti, non sembra affatto esserci dei buoni rapporti. E, date le continue frecciatine social, non sembra che la situazione sia destinata a cambiare. Comunque, risolta la ‘questione’, Valentina è partita, insieme al suo fidanzato Lorenzo Orlandi, per le vacanze. Ecco. È proprio in questo momento, infatti, che la giovane cestista è stata ‘colpita’ da uno spiacevole imprevisto. Come dicevamo precedentemente, non è accaduto nulla di grave. Soltanto che, nel camminare per raggiungere, evidentemente, il luogo della partenza, l’ex gieffina si è resa conto che la sua valigia non camminava più. Perché? Semplice! Una rotella del suo bagaglio si è completamente rotta. È lei stessa a ‘testimoniare’ questo spiacevole evento su Instagram:

“È mezz’ora che cammino, ma la mia valigia non va avanti. Boh!”, esclama Valentina nella sua Instagram stories. Insomma, un incredibile incidente percorso, questo è certo. Ma che, di certo, non ha affatto interrotto la vacanza dell’ex gieffina.

Per ulteriori news su Valentina Vignali –> clicca qui