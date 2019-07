Uno dei tentatori di Temptation Island 2019 Alessandro Zarino ha rotto il silenzio su Instagram: ecco cos’è accaduto a poche ore dalla quarta puntata.

Il viaggio di Temptation Island 2019 continua. E con esso, continuano le vicende delle sei coppie che, per quest’anno, hanno voluto testare i loro sentimenti. Tra tutte, quella che ha destato più attenzione, interesse è stata la coppia formata da Jessica ed Andrea. I due ragazzi, fidanzati da due anni e mezzo, avrebbero dovuto convolare a nozze il 9 giugno scorso. Ma, dato l’annullamento del matrimonio da parte della ragazza, hanno deciso di mettere a dura prova il loro amore. Come si è potuto vedere dalla puntata di ieri, però, tra i due le cose non sono andate affatto bene. Sono usciti, infatti, separati. E Jessica, terminato il falò di confronto con il fidanzato, ha deciso di incontrare Alessandro Zarino, uno dei single. Ecco che, a poche ore dalla messa in onda della puntata, il giovane napoletano ha rotto il silenzio su Instagram.

Alessandro di Temptation Island 2019: è successo a poche ore dalla puntata

La bellezza di Alessandro Zarino non è assolutamente passata inosservata all’interno del villaggio Is Morus Relais. E, soprattutto, per una delle fidanzate di Temptation Island 2019. Parliamo, infatti, di Jessica Battistello. Appena entrata nel villaggio, la ragazza si è legata particolarmente al single napoletano. Tanto da non solo confessargli alcuni particolari della sua storia con Andrea, ma da decidere di uscire anche dal programma con lui. Insomma, un finale del tutto inaspettato, ma, d’altra parte, prevedibile. E se la domanda che, oggi, tutti si fanno è se i due ragazzi continuano a frequentarsi una volta usciti dal programma, c’è da dire che Alessandro, prima della messa in onda della puntata, ha scritto un chiaro messaggio su Instagram:

“Promemoria: i tempi difficili non durano, le persone difficili si!”, questo scrive il single a corredo di una sua foto. Cosa vorranno dire le sue parole, quindi? Sarà un chiaro riferimento a Jessica? Beh, questo non lo sappiamo. Bisognerà aspettare ancora un po’ per conoscere la verità.

