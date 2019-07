Angela Nasti Kevin Bonifazi: prima foto di coppia su Instagram postata dalla ex tronista di Uomini e Donne.

Ormai non si nascondono più, Angela Nasti e Kevin Bonifazi sono ufficialmente una coppia. Se all’inizio sembrava che l’ex tronista volesse quasi nascondere questo nuovo amore, adesso si mostrano sui social agli occhi di tutti.

La neo coppia, attualmente, si trova in vacanza ad Ibiza e insieme a loro c’è anche Chiara Nasti, sorella e fashion blogger da poco tornata single.

Angela Nasti Kevin Bonifazi: prima foto di coppia su Instagram

Recentemente, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato la relazione con il calciatore Kevin Bonifazi, ma era stata ricoperta da insulti sui social. E, addirittura, paragonata all’ex protagonista del date-show Sara Affi Fella. La relazione tra Angela e Alessio Campoli, che è stata la sua sceltà, è infatti durata appena due settimane al di fuori del programma. Dunque, la ragazza è stata accusata di aver approfittato della visibilità per far crescere il proprio business di costumi.

Insomma, i fan di Uomini e Donne non hanno apprezzato il comportamento della bella napoletana.

Ma, oggi, appare più felice che mai in compagnia del suo nuovo amore. Eccoli in barca ad Ibiza a godersi il sole e il divertimento dell’isola spagnola:

