Beatrice Valli, costume super sgambato e forme in bella vista. Le sue curve fanno impazzire i follower ed è subito pioggia di complimenti

Le temperature di questi giorni sono scese, ma non sui social. Ad infiammare il web, con le loro super curve, sono numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, attivissimi sui social. La condivisone di bagni e docce bollenti è diventata ormai routine: ogni giorno ci si imbatte, infatti, in costumi mini e abbronzature super. Tra le ultime protagoniste spicca una foto super sexy di Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonostante le due gravidanze, non ha mai perso il suo fisico bestiale. I duri allenamenti spesso postati sui social in compagni della sua dolce metà, hanno portato risultati anche quest’estate e gli apprezzamenti invadono il profilo.

Beatrice Valli, mamma di Ale e della piccola Bianca, ha sfoggiato un super fisico con curve mozzafiato sul suo profilo social. La compagna di Marco Fantini fa impazzire il web con uno scatto postato qualche ora fa. L’ex corteggiatrice è attualmente in Messico per impegni di lavoro e oltre ai panorami mozzafiato e a look super, ha mostrato ai suoi follower le sue forme da capogiro. La Valli, a metà tra piscina e Oceano, mostra la sua schiena e il costume sgambato mette in risalto un fondoschiena apprezzatissimo. Niente da fare invidia, dunque, a tutta la concorrenza che in questi ultimi giorni è riuscita a strappare numeri vertiginosi di like e commenti.

Per giunta questa volta, a differenza delle tante critiche che spesso invadono il suo profilo Instagram, Beatrice ha conquistato tutti i suoi fan, uomini o donne che siano. I commenti sono tutti positivi e siamo sicuri che ora Marco, dall’Italia, sentirà ancor di più la mancanza.

