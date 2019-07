Belen Rodriguez è protagonista di un’Instagram story davvero bollente: la showgirl si mostra allo specchio e si abbassa gli slip.

Non è mai banale la nostra Belen Rodriguez. Anzi. In ogni sua fotografia o video Instagram, la showgirl stupisce sempre di più i suoi fan. Ritornata in Italia per la registrazione della prima puntata di Tu si Que Vales, l’argentina si è immortalata nella camera d’albergo durante un gesto davvero bollente. Lo sappiamo, Belen è solita condividere frame o scatti davvero fantastici. E questo di poche ore sarà, senza alcun dubbio, uno di essi. Ma perché, cosa fa l’argentina di così eclatante? Semplice! Stuzzica i suoi fan e si abbassa gli slip. Certo, nulla di scandaloso, sia chiaro. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Belen Rodriguez abbassa gli slip: Instagram diventa bollente

Terminati i suoi impegni del giorno, la giovane e dolce Belen Rodriguez, giunta sera, si dedica alla sua famiglia. Lo testimoniano le sue recenti Instagram stories. Dove, adagiata su un letto, riprende dei simpatici siparietti familiari tra Stefano De Marito, suo marito, e il piccolo Santiago. Ma non è finita qui. Perché, prima di andare a dormire, l’argentina decide di stuzzicare i suoi numerosi ed adorati fan. Che, ormai, non perdono alcun tipo di aggiornamento. Nell’Instagram story in questione, di cui vi abbiamo anche riproposto lo screenshot in alto, si vede chiaramente Belen mentre abbassa i suoi slip. Compiendo, tra l’altro, delle movenze con i fianchi davvero da urlo. Certo, come dicevamo poco fa, non c’è nulla di scandaloso. Proprio perché la modella si preoccupa proprio di evitare un incidente ‘hot’. Tuttavia, siamo certi che, alla visione di tali immagini, i suoi followers saranno letteralmente impazziti. Peccato, perciò, non poter leggere i commenti. Perché sarebbe stato, come del resto tutte le altre volte, un successo davvero assicurato.

