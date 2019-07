Chiara Nasti Instagram, vestito aderente: spunta il piercing proprio lì e il dettaglio non passa inosservato agli occhi dei followers.

Chiara Nasti è single. Dopo tanti anni di fidanzamento con Ugo Abbamonte, la fashion blogger napoletana è tornata single. Anche se molti dei suoi followers pensano sia solo una pausa momentanea. Attualmente Chiara, si trova ad Ibiza insieme alla sorella, Angela Nasti, la quale ha confermato la nuova relazione con il calciatore Kevin Bonifazi. Le sorelle Nasti erano già state due volte ad Ibiza nell’ultimo mese e, dopo una vacanza a Creta, sono ritornate sull’isola dei Vip. E proprio durante una serata nella movida spagnola, Chiara Nasti pubblica una particolare Instagram Story, in cui mostra un dettaglio che tutti i followers hanno notato. Ecco di cosa si tratta.

Chiara Nasti Instagram, vestito aderente: spunta il piercing proprio lì

Impossibile non notare la novità: il piercing sul capezzolo di Chiara Nasti mostrato sui social. Come l’avrà presa il suo ex fidanzato Ugo? Intanto lei si gode il sole e il divertimento di Ibiza. Non ci resta che attendere il ritorno a Napoli della fashion blogger per capire come si evolverà la situazione.

