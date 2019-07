L’influencer Chiara Nasti è, ancora una volta, nel mirino degli ‘haters’: ecco cos’è accaduto e, soprattutto, qual è stata la sua reazione social.

È una nota influencer di successo, eppure Chiara Nasti è spesso protagonista di attacchi incredibili dei suoi haters. Già in precedenza, infatti, vi avevamo parlato di alcuni spiacevoli episodi di cui, purtroppo, la giovane napoletana è stata la vittima. Eppure, a distanza di un po’ di tempo, la situazione si ripete. Poche ore fa, infatti, la ragazza ha ufficializzato la sua rottura con Ugo Abbamonte. Dopo alcuni indizi social che non erano affatto sfuggiti agli occhi dei suoi attenti followers, la giovane influencer ha rotto il silenzio. Ebbene. Sarà stato in seguito a questa confessione che è finita letteralmente nel mirino dei suoi haters. Ricevendo, tra l’altro, numero commenti negativi. A cui, ovviamente, Chiara ha risposto con un duro sfogo su Instagram. Ecco di cosa parliamo.

Chiara Nasti nel mirino: la sua dura risposta su Instagram

In questo ultimo periodo, Chiara Nasti è stata spesso al centro dell’attenzione. Dopo il commento choc della giovane influencer, a cui ovviamente aveva dato una motivazione, la giovane influencer è stata letteralmente bombardata sui social da commenti negativi. Chiarita la questione, però, immediatamente ne è sorta un’altra: la sua estate da single. Molti dei suoi haters, infatti, appena data l’ufficializzazione della notizia, l’hanno subissati di commenti davvero spregevoli. A cui, come dicevamo, Chiara ha immediatamente risposto con un sfogo tanto duro quanto emozionante. Ricordiamo, infatti, che l’influencer ha solo 20 anni. Ed è più che normale, quindi, che si senta toccata nel profondo alla lettura di tali opinioni. Ovviamente, se da una parte c’è chi la critica, dall’altra c’è chi, invece, le è vicino in questo particolare momento della sua vita. Ed è proprio da loro che Chiara vuole ripartire.

