Clizia Incorvaia, dopo essere stata accusata di aver tradito suo marito Francesco Sarcina con Riccardo Scamarcio, rompe il silenzio: le parole Instagram.

In questi giorni non si fa altro che parlare di questo argomento. Pochissimi giorni fa, infatti, il cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina ha confessato di essere stato tradito da sua moglie Clizia Incorvaia con un suo amico, nonché loro testimone di nozze. Parliamo, infatti, di Riccardo Scamarcio. La notizia è stata per tutti i loro fan un fulmine a ciel sereno. Anche perché, dopo una crisi passeggera, la coppia da poco aveva ritrovato l’armonia. A quanto pare, però, questa volta la chiusura sembra essere definitiva. Ecco. Ma, in tutto questo, cosa ne pensa Clizia? Ecco che, pochissime ore fa, è arrivata la dura replica della fashion blogger su Instagram. Ecco cosa dichiara.

Clizia Incorvaia rompe il silenzio dopo l’accusa di aver tradito Francesco Sarcina

In un recente articolo vi abbiamo parlato di quanto Francesco Sarcina, a distanza di alcuni giorni dalla diffusione del presunto tradimento di Clizia Incorvaia con Riccardo Scamarcio, sia completamente devastato. In particolare, il cantante de Le Vibrazioni ha raccontato la sua reazione quando ha dovuto ascoltare la confessione dalla bocca di sua moglie. Eppure, la diretta interessata, in tutto questo tempo, ancora doveva intervenire. Fino a quando, pochissime ore fa, ha iniziato di rompere il silenzio su Instagram. Dapprima con una story in cui spiegava che, al momento, il suo unico pensiero è tutelare e proteggere sua figlia, la fashion blogger si è curata, per la maggior parte, di rispondere a tutti quei commenti negativi che, in questi giorni, le stanno giungendo.

Da come si può vedere quindi, la blogger non si sbilancia minimamente sulla questione. Anzi, preferisce completamente tacere.

