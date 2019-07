Emma Marrone irresistibile su Instagram: apre la sua giacca, sotto niente reggiseno, eppure è un altro folle gesto che conquista i suoi followers.

È, senza alcun dubbio, una delle cantanti più talentuose del nostro panorama musicale. Non a caso, infatti, Emma Marrone vanta un seguito davvero pazzesco. Vincitrice di Amici 2010, la cantante salentina ha conquistato, sin da subito, le vette delle classifiche musicali. Ed attualmente, nonostante siano passati quasi 10 anni dal suo debutto, continua a riscuotere un particolare successo. Merito, ovviamente, della sua voce graffiata, bravura ma, soprattutto, della sua bellezza ed ‘anima ribelle’. Ad incarnare appieno tutte queste caratteristiche è una particolare foto, pubblicata poco fa su Instagram, che, in un batter baleno, ha conquistato i suoi numerosi ed affezionati followers. Ecco di cosa parliamo nello specifico.

Emma Marrone, niente reggiseno su Instagram: è un altro gesto che ‘colpisce’

Emma Marrone, si sa, non ha mai nascosto il suo animo ‘rock’, selvaggio ma, soprattutto, forte. Ammettiamolo, la cantante salentina è la classica ‘senza peli sulla lingua’. Non perde mai occasione, infatti, di poter mostrare i denti. Questa foto, pubblicata pochissimo tempo fa su Instagram e, tra l’altro, anche riproposta in alto per voi, sembra spiegarlo appieno. Con una posa accattivante, Emma sicuramente delizia i suoi fan. La cantante, infatti, è seduta su una sedia con una giacca nera aperta sulla sua scollatura. Beh, da come si può notare, la salentina non indossa alcun tipo di capo intimo. Non ha il reggiseno, insomma. Eppure, è un altro gesto che cattura l’attenzione di tutti. Si vede chiaramente, infatti, che la giovane Marrone alza il ‘dito medio’ all’obbiettivo della macchina fotografica. Ovviamente, si fa per scherzare, sia chiaro. Eppure, stando a quanto scrive la cantante a corredo della foto: “Qualche volta è necessario”. Insomma, ancora una volta, Emma ha mandato letteralmente su di giri. Non lo pensate anche voi?

